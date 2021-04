Inter, Lautaro fa il Tevez: tuttofare e primo difensore di Conte

Antonio Conte ha trasformato Lautaro Martinez nel suo primo difensore, come fatto alla Juventus con Tevez

Tra gli uomini chiave dell’Inter a comando del campionato, non che può che essere nominato Lautaro Martinez. E non solo per i gol. Il Toro, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato trasformato da Conte nel primo difensore della squadra in fase di non possesso. L’allenatore nerazzurro ha valorizzato la spiccata attitudine difensiva dell’argentino, esaltandolo a uno degli uomini chiave del sistema tattico interista.

Lo stesso lavoro, Conte lo fece anche alla Juventus con Carlitos Tevez con l’attaccante sempre a mordere le caviglie degli avversari. Sempre all’Inter, invece, questa svolta tattica la portò Mourinho con i sacrifici difensivi di Milito, Pandev ed Eto’o.