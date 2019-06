Inter, il messaggio di Lautaro Martinez a Conte: è l’eroe dell’Argentina

Inter, Lautaro Martinez lancia messaggi a Conte dalla Coppa America: è lui l’eroe dell’Argentina che approda in semifinale

Una claudicate Argentina, nonostante le difficoltà e nonostante le critiche, è comunque in semifinale di Coppa America. Merito, anche, di un certo Lautaro Martinez. Che con i colori dell’albiceleste sta lanciando un chiaro messaggio all’indirizzo di Conte: mister, sono pronto.

La rassegna era cominciata in panchina per Lautaro, nemmeno entrato in campo nella sconfitta con la Colombia. Poi tre gare da titolare con Paraguay, Qatar e stanotte Venezuela nei quarti di finale. Nelle ultime due altrettanti gol, compreso quello straordinario di tacco che ha spalancato all’Argentina le porte per la semifinale.