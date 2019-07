Inter, Lazaro: «Conte? Con lui si punta in alto: ecco perchè»

Ai microfoni di Inter TV ha parlato il nuovo arrivato Valentino Lazaro. Ecco le parole dell’esterno

Valentino Lazaro, neoacquisto dell’Inter di Conte, non vede l’ora di partire per la sua nuova aventura. Ecco le sue parole ai microfoni di Inter Tv: «Sarà speciale indossare per la prima volta la maglia dell’Inter: non vedo l’ora di scendere in campo».

L’esterno offensivo ha poi proseguito: «Sono molto felice di essere qui e di aver iniziato questa nuova avventura. Anche se è solo il secondo giorno ci siamo accorti del metodo di lavoro di Antonio Conte: gli piace lavorare al massimo. E stiamo lavorando al meglio delle nostre possibilità perché abbiamo obiettivi importanti e vogliamo fare bene. L’italiano? Lo sto già imparando un po’, nel frattempo Ivan Perisic mi sta facendo da traduttore».