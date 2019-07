Inter, Lazaro: «Qui per Conte. I 25 milioni? Non mi pesano»

Valentino Lazaro, nuovo acquisto dell’Inter, ha parlato sulle colonne del Berliner Zeitung della sua nuova avventura in Italia

25 MILIONI – «Non mi importa la cifra, ma ovviamente rende orgoglioso che un club così ambizioso spenda per me una tale somma. Ciò significa che si fidano di me e credono in me».

INTER – «L’Inter è un club enorme, di livello top, con una grande storia e ricco di successi, e disputa anche Champions League. Le conversazioni con l’allenatore Antonio Conte e i progetti che ha per me mi hanno convinto. Grazie a Conte posso crescere ulteriormente»

SERIE A – «La Serie A è un campionato che ha sempre avuto un alto profilo nel calcio. Se guardi che i giocatori stanno tornando in Italia, puoi vedere che il livello del campionato è chiaramente in rialzo. Se è migliore della Bundesliga? Sono due tornei non paragonabili, sono due culture di gioco molto diverse»