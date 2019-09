Inter Lazio, Conte: «Scudetto? Non mi muove di una virgola se ne parlate»

Antonio Conte predica calma anche dopo la vittoria contro la Lazio, che catapulta l’Inter al primo posto in Serie A

Antonio Conte applaude la prestazione della sua Inter contro la Lazio. Ecco il commento dell’allenatore dell’attuale capolista a Sky Sport.

«Complimenti ai miei ragazzi, perché oggi non era facile. Scudetto? Non mi muove di una virgola quando parlate di Scudetto. Avete visto oggi che difficoltà abbiamo avuto. Ma al tempo stesso non fai cinque vittorie su cinque così, vengono dal lavoro e da una mentalità che si sta piano piano consolidando. C’è da crescere tanto».