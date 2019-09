Inter Lazio: Immobile da subentrato non incide

Immobile non ha fatto la differenza in Inter Lazio. Il suo ingresso non ha dato gli effetti sperati, si è sofferta l’uscita di Caicedo

La Lazio ha nel complesso giocato una buona ora contro l’Inter. Tuttavia, i cambi di Inzaghi non hanno sortito gli effetti sperati, con la squadra molto mal disposta in campo negli ultimi minuti. Inefficace in fase offensiva e troppo lunga in occasione delle ripartenze avversarie.

In particolare, la sostituzione di Caicedo ha privato i biancocelesti di qualità nel palleggio. Immobile non ha dato alla Lazio quanto ci si auspicava, mancava qualcuno che venisse incontro e legasse i reparti.