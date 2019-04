L’argentino non ce la fa e chiede il cambio: le condizioni di Correa, costretto a uscire nel corso di Inter-Lazio

Joaquin Correa costretto ad abbandonare il campo durante Inter-Lazio. L’argentino ha lamentato un problema fisico ed è uscito claudicante dal rettangolo verde. Il giocatore aveva provato a stringere i denti, ma senza successo.

Doccia fredda per Simone Inzaghi, che perde uno dei suoi uomini migliori. Al posto di Correa è entrato Caicedo. Il fantasista biancoceleste al momento è in forte dubbio per la sfida nell’infrasettimanale contro la Spal. I medici hanno evidenziato un problema alla schiena: è stato questo il problema che ha costretto il giocatore ad abbandonare i compagni ed il match. I tempi di recupero sono ancora da definire, serviranno analisi più accurate.