Lotito presente a Milano per Inter-Lazio: il presidente biancoceleste torna a vedere una partita in trasferta dopo 4 anni

Claudio Lotito presente in tribuna a San Siro. Il presidente ha deciso di raggiungere Milano per sostenere la Lazio in questo delicato spareggio Champions contro l’Inter.

Il presidente biancoceleste, stando alle indiscrezioni riportate da Sky Sport, non assiste ad un match in trasferta della Lazio da ben 4 anni. L’ultima volta, dicono, risale al lontano febbraio 2015, quando il club romano vinse 1-0 in casa dell’Udinese con gol di Candreva. Il patron ha scelto di mettere da parte i propri impegni personali per seguire Ciro Immobile e compagni, esprimendo così la propria vicinanza alla squadra. La posta in gioco è alta, e la squadra lo sa bene.

Il precedente per Lotito non fu dei migliori: nonostante la vittoria, il presidente fu bersagliato da cori da parte di tutto lo stadio dopo il rigore fischiato in favore della Lazio che poi decise la sfida.