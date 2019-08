Inter e Lecce in campo questa sera. Cambio al Var con Mazzoleni che rimpiazza Aureliano: le ultimissime notizie

Cambio al Var in vista di Inter–Lecce, match in programma questa sera alle 20.45 a San Siro. A poche ore dal fischio d’inizio della gara arriva un cambio di guardia: al Var non ci sarà più Aureliano.

L’Aia ha comunicato il cambio con Mazzoleni. Sarà dunque Mazzoleni a rimpiazzare Aureliano al Var in occasione del match tra Inter e Lecce. La gara sarà diretta dall’arbitro La Penna.