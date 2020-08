Inter, trasmesso alla Uefa l’elenco dei partecipanti alla fase finale di Europa League, due assenze importanti come previsto

L’ELENCO- Come da regolamento, FC Internazionale Milano ha trasmesso alla UEFA la lista dei calciatori iscritti alla fase finale della Europa League 2019-2020, come riportato dal sito ufficiale del club nerazzurro. Out Vecino ed Asamoah.

Lista A

1 Samir Handanovic

2 Diego Godin

5 Roberto Gagliardini

6 Stefan de Vrij

7 Alexis Sanchez

9 Romelu Lukaku

10 Lautaro Martinez

11 Victor Moses

12 Stefano Sensi

13 Andrea Ranocchia

15 Ashley Young

20 Borja Valero

23 Nicolò Barella​​​​​​

24 Christian Eriksen

27 Daniele Padelli

32 Lucien Agoumé

33 Danilo D’Ambrosio

34 Cristiano Biraghi

37 Milan Skriniar

77 Marcelo Brozovic

87 Antonio Candreva

95 Alessandro Bastoni

Lista B

30 Sebastiano Esposito

31 Lorenzo Pirola

35 Filip Stankovic

36 Thomas Schirò

38 Giacomo Pozzer

41 Jacopo Gianelli