Inter, l’entusiasmo di Lautaro Martinez per sfidare l’Empoli

Fresco di convocazione con l’Argentina per la Coppa America, l’attaccante è pronto a guidare i nerazzurri in Champions

Per la delicata gara di San Siro contro l’Empoli, in programma domenica sera a San Siro (raggiunta quota 60mila spettatori, aperto il terzo anello), l’Inter si affida a Lautaro Martinez, finito nella lista dei 23 dell’Albiceleste diramata dal ct Lionel Scaloni. Al momento, sembra proprio che Luciano Spalletti voglia puntare su di lui, mandando in panchina Icardi, il grande escluso dai convocati. Se la sua presenza sarà confermata nei prossimi giorni, a Lautaro Martinez il compito di guidare l’Inter all’assalto del quarto posto.