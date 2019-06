Inter, l’Europa è pazza di Pinamonti: sì alla cessione, ma a una condizione

Prima il Benfica, poi il Sassuolo, adesso l’Eintracht Francoforte: tutti vogliono il capitano della Nazionale Under 20

Pinamonti, nell’ultima stagione in prestito al Frosinone, ha stregato tutti. Il club lusitano è pronto a investire 15 milioni di euro; gli emiliani si spingerebbero addirittura a 20, mentre i tedeschi sembra proprio che facciano sul serio. L’Inter, però, ha una sola strategia: sì alla cessione, ma con il diritto di recompra.

In via Liberazione (nuova sede dell’Inter, che ha abbandonato gli uffici di corso Vittorio Emanuele) sono in molti a credere nelle qualità di Pinamonti, classe 1999. Può essere ceduto, ma con la possibilità di poterlo fare tornare alla base.