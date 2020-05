Inter, l’ex Simeone: «Ronaldo miglior compagno avuto in carriera»

Diego Simeone rievoca gli anni vissuti a Milano con l’Inter: ecco le parole del tecnico dell’Atletico Madrid su Ronaldo

Nel corso dell’intervista a Uefa.com, Diego Simeone ha indicato Ronaldo il Fenomeno come il miglior compagno di squadra mai avuto. Ecco le parole dell’ex Inter sul brasiliano.

«E’ stato il miglior compagno di squadra avuto in carriera. Ho avuto la fortuna di vedere la sua miglior versione, era forte, era sano, senza gli infortuni al ginocchio sarebbe potuto durare di più. In campionato non vincemmo, fu un torneo confuso, con la Juve. Ma lui ci aiutò a vincere la Coppa Uefa in una grande finale con la Lazio».