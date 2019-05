L’Inter è ufficialmente uscita dal regime finanziario ristretto voluto dall’Uefa dopo le violazioni del Fair Play finanziario: ecco come si muoverà in estate

In corso Vittorio Emanuele si possono stappare le bottiglie di champagne. Con una nota ufficiale, infatti, la UEFA ha liberato l’Inter dal regime finanziario ristretto voluto dalla stessa Uefa dopo le violazioni del Fair Play Finanziario. Rispettati tutti gli accordi presi nel lontano 2015 e che hanno obbligato i nerazzurri a sostenere mercati quasi sempre autofinanziati.

Bella notizia per i tifosi ma per Marotta e Ausilio in primis che a partire dal 2 luglio potranno avere maggiori margini di manovra sul mercato. È doveroso ricordare come i nerazzurri dovranno ancora effettuare un’ultima plusvalenza entro il 30 giugno (in modo tale da concludere gli accordi presi per l’anno 2018-2019). E quindi quali saranno i nomi su cui i dirigenti nerazzurri punteranno nella prossima estate?

Oltre al certo arrivo a zero di Godin, Marotta ha messo in cima alla lista degli obiettivi Nicolò Barella. Con il Cagliari i discorsi sono già stati impostati su uno scambio cash+Pinamonti per il centrocampista rossoblù. L’altro nome sul taccuino dell’ad corrisponde sempre ad un profilo italiano, Federico Chiesa, sul quale ci sarà da battagliare con la Juve. E poi chissà se con una cessione di Icardi e/o Perisic per l’Inter non si potrebbero aprire scenari di mercato ancora ignoti.