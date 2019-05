Antonio Conte avrebbe già informato Marotta e Ausilio sugli obiettivi del prossimo mercato: ecco i nomi dell’ex ct azzurro

La Champions è ancora matematicamente da conquistare ma l’Inter e Marotta guardano già avanti. Sul tavolo tante idee di mercato per rinforzare la rosa e costruirla in base alle esigenze del nuovo tecnico. Il Corriere dello Sport stila la lista degli obiettivi. Il primo profilo che vorrebbe Conte è quello di Edin Dzeko, vicinissimo a vestire la maglia del Chelsea con Conte in panchina. La Roma chiede circa 20 milioni, l’Inter ne offre molti di meno. Lukaku, che è la principale alternativa, certamente costerebbe molto di più.

Sulla corsia serviranno un paio di innesti e l’assalto a Danilo del City è storia nota. Più staccato nelle preferenze Matteo Darmian, anche se l’Inter lo aveva messo in lista l’anno scorso quando non c’erano i margini per riscattare Cancelo.

A centrocampo è cosa fatta per l’arrivo di Barella, ma non sarà l’unica forza fresca ad aggregarsi in mediana. Xhaka resta monitorato. È un profilo che piace, una possibile soluzione ma non la priorità interista per il centrocampo. Alexis Sanchez è stato proposto all’Inter dai suoi agenti, ma è una pista fredda anche per il mega-ingaggio. Sempre vivo l’interesse per Gündogan.