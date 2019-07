Inter, lo United ha fretta: sette giorni di tempo per Lukaku

Beppe Marotta entra nel vivo della trattativa per l’attaccante belga. I Red Devils aspettano un’offerta concreta

Ballano 18 milioni di euro tra l’offerta dell’Inter (65 bonus compresi) e la richiesta del Manchester United (83). La trattativa per Lukaku non è saltata, si procede a passi lenti, ma si procede. Con una scadenza temporale alle porte: sette giorni da oggi. Oltre il 31 luglio i Red Devils non possono andare. Il mercato in Inghilterra chiude l’8 agosto e non ci sarebbe tempo per comprare un degno sostituto del belga.

In contemporanea l’Inter lavorerà per strappare il sì della Roma per Kolarov e Dzeko. Anche se è spuntata un’alternativa per il terzino: si tratta di Biraghi della Fiorentina, cresciuto nel vivaio nerazzurro.