Inter chi si rivede, Longo: «Da lunedì in ritiro con Conte, sono contento»

Samuele Longo ha parlato della sua esperienza da giramondo. L’attaccante dell’Inter ha fatto il punto anche sul suo futuro

Tante squadre girate in carriera senza mai tagliare il cordone ombelicale che lo lega all’Inter. Samuele Longo ha parlato a Qddpnews.it, del suo passato ma anche del suo futuro che lo vedrà tornare in nerazzurro per il ritiro di Lugano.

FUTURO – «Ho un contratto ancora per due anni. Lunedì inizio il ritiro con Conte. Sono contento, più che emozionato, credo di imparare moltissimo: è un grande allenatore, ha fatto bene ovunque, ne ho sentito parlare solo bene e quindi mi fa piacere essere allenato da lui».

INFORTUNI – «Dopo l’Espanyol per un infortunio alla spalla ci ho messo più del previsto a ritornare. Sono passato a Verona e quando sono guarito c’era Toni che segnava gol a grappoli. Poi l’ultimo anno a Cremona con una sublussazione all’anca che ha richiesto di cure. Ma ora sono guarito ancora del tutto e sono pronto ad affrontare in pieno la nuova stagione»