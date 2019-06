Inter-Lukaku, la storia non è ancora finita: lo United è avvisato

I nerazzurri sono alla continua ricerca di un top player in attacco e il belga dei Red Devils non è ancora sfumato

La speranza, si sa, è l’ultima a morire. Lo sa bene l’Inter che sta per chiudere per Barella (nonostante la manovra di disturbo del Milan) e Dzeko. Ma Antonio Conte vuole un grande attaccante per la sua squadra.

L’obiettivo numero uno è da sempre Lukaku. Il Manchester United ha detto no a uno scambio con Perisic più soldi. Ma in corso Vittorio Emanuele non hanno nessuna intenzione di arrendersi. A giorni ripartirà l’assalto per Lukaku.