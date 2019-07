Inter, Lukaku si allontana: attesa per Cavani e Dzeko

La Juventus è una rivale agguerrita per il belga (c’è da convincere Dybala a dire addio) e allora i nerazzurri scelgono l’attaccante del Psg

L’Inter rilancia per Dzeko, arrivando a offrire 15 milioni di euro più bonus alla Roma. Le parti si sono avvicinate, ma a Trigoria cercano un’alternativa del bosniaco, che hanno individuato in Higuain. Da parte sua, l’argentino non vuole lasciare la Juventus: l’intrigo punte continua e ne vedremo ancora delle belle.

Beppe Marotta, però, sta lavorando anche per Cavani. Con l’attaccante del Psg c’è già un accordo di massima: triennale a 9 milioni di euro all’anno. A queste cifre si può fare: ora la palla passa alle due società.