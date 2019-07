Inter-Lukaku, si studia il piano B: in pole c’è Falcao

Beppe Marotta e Piero Ausilio continuano a trattare l’attaccante belga con il Manchester United, senza perdere di vista le alternative

Una di queste porta in Francia, al Monaco, e ha già trovato il benestare di Antonio Conte. Si tratta di Falcao, attaccante colombiano classe 1986. Un nome, in realtà, già accostato all’Inter qualche mese fa. Un accordo di massima era stato trovato sulla base di 6 milioni di euro di ingaggio all’anno, bonus compresi. Al Monaco 15-18 milioni di euro.

Potrebbe così essere Falcao il dopo Icardi, ormai lontano dal progetto nerazzurro. L’argentino non partirà nemmeno per la tournèe cinese (oggi la partenza). Lukaku non è ancora sfumato, ma lo United deve abbassare le pretese.