Inter, per la prima volta è in vendita la maglia da portiere – FOTO

L’Inter mette in vendita la maglia da portiere, per la prima volta nella sua storia. Ecco l’annuncio ufficiale del club nerazzurro

Giornata storica in casa Inter. Prima il passaggio delle quote da Erick Thohir a LionRock Capital, poi la messa in vendita, per la prima volta nella storia, della maglia da portiere nerazzurra. Il club infatti ha annunciato la novità attraverso una nota ufficiale sul proprio sito. I primi 100 che acquisteranno la maglia, in vendita da lunedì 28 gennaio, potranno incontrare i tre portieri nerazzurri Samir Handanovic, Daniele Padelli e Tommaso Berni presso il negozio ufficiale dei nerazzurri in Milano, zona San Babila.

Questa la nota del club interista: «Per la prima volta nella storia, il desiderio di un popolo diventa realtà: è in vendita da oggi la maglia da portiere dei nerazzurri, per permettere a tutti gli interisti di volare tra i pali con addosso i nostri colori. I primi 100 tifosi che tra lunedì 28 gennaio e domenica 3 febbraio acquisteranno una maglia presso l’Inter Store Milano o su store.inter.it avranno la possibilità di partecipare all’esclusivo meet and greet con Samir Handanovic, Daniele Padelli e Tommaso Berni presso il negozio ufficiale dei nerazzurri (Galleria Passarella 2, Milano – M1 San Babila) in programma lunedì 4 o martedì 5 febbraio. Data e orario ufficiali dell’evento verranno comunicate nei prossimi giorni!».