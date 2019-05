Inter maledizione San Siro, quando conta non fa la differenza: i precedenti

L’Inter dovrà invertire un trend pericoloso contro l’Empoli: la maledizione di San Siro nelle sfide decisive

Nella sfida decisiva in ottica Champions League contro l’Empoli si prospetta sold out a San Siro. I tifosi nerazzurri sono pronti a trascinare l’Inter alla qualificazione all’Europa che conta: sarà come una finale.

Tuttavia, emerge un dato preoccupante: le sfide decisive giocate in casa non portano bene all’Inter. Tutto è iniziato l’11 novembre, i nerazzurri salutano la Champions League per un pareggio interno contro il PSV. Il secondo capitolo si scrive il 14 marzo, dopo il pareggio in Germania contro l’Eintracht: tra le mura amiche li nerazzurri escono sconfitti per 0-1. Infine, in Coppa Italia contro la Lazio: non va oltre al pareggio nei minuti regolamentari, per poi uscire ai rigori. Insomma, con L’Empoli servirà invertire un trend pericoloso…