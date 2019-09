Inter, Mancini ha scelto Sensi per la gara con la Finlandia

Squalificato Verratti, sarà il centrocampista nerazzurro a prendere in mano il gioco dell’Italia domani sera nelle qualificazioni a Euro 2020

In panchina per 69′ nella trasferta vittoriosa in Armenia, Sensi è pronto a prendersi la Nazionale dal primo minuto, dopo aver mostrato le sue qualità con l’Inter. Il c.t. Roberto Mancini ha deciso: al posto di Verratti, che è squalificato, sarà il centrocampista di Antonio Conte ad avere il compito di padroneggiare il gioco degli azzurri.

Un ulteriore attestato di stima verso un giocatore arrivato questa estate ad Appiano Gentile e a lungo corteggiato anche dal Milan.