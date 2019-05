Inter, Marotta: «Conte? Parlo del presente. Addio Allegri? È il calcio…»

L’Inter si prepara ad affrontare il Napoli. Ecco le parole di Marotta, dal futuro dei nerazzurri all’addio di Allegri

Napoli-Inter è uno dei big match più attesi di questa penultima giornata di Serie A. Prima della sfida ha parlato Beppe Marotta.

Ecco le sue dichiarazioni:«Conte? Parliamo del presente, abbiamo una partita importantissima con un traguardo da raggiungere. Non abbiamo fatto niente, quindi siamo concentrati su questa situazione. Allegri? Sono le dinamiche del calcio, chi doveva parlare ha parlato. Non sta a me commentare la situazione, non è piacevole né spiacevole arrivare a queste cose. Non mi ha trovato impreparato».