Inter, Marotta: «Incontri positivi. Su Lukaku vi dico che…»

Inter, Marotta ha parlato all’uscita della sede nerazzurra, dopo una giornata densa di incontri in ottica calciomercato

Beppe Marotta non si sbottono e tiene tutti col fiato sospeso. Intercettato da alcuni cronisti all’uscita della sede nerazzurra, ha parlato della giornata ricca di incontri con Pastorello, Damiani e Marino

«Gli incontri di oggi? Tutto bene. Lukaku e gli altri obiettivi? È presto, è presto». Queste le poche parole dell’amministratore delegato dell’Inter. In ballo le trattative per Lukaku, ma anche per Barella e De Paul.