Inter, Marotta: «Mancata qualificazione Champions? Meglio non pensarci»

Le dichiarazioni dell’ad dell’Inter Beppe Marotta prima della delicatissima sfida contro l’Empoli. I nerazzurri si giocano la Champions

L’Inter affronta l’Empoli e Beppe Marotta sa bene che il club non può permettersi passi falsi se vuole andare in Champions League.

Ecco le parole dell’ad a Sky Sport:«Sicuramente è la partita più importante della stagione, una partita speciale. Cosa succede se non andiamo in Champions League? Non ci vogliamo pensare, siamo concentrati su questa partita e magari ne parliamo dopo».