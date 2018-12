Dopo la delusione in Champions i tifosi interisti si scatenando sui social: Marotta rappresenta la nuova speranza per i nerazzurri

L’umore non è dei migliori a casa Inter dopo l’uscita dalla Champions e attualmente anche la posizione di Spalletti è in bilico. La speranza per tifosi nerazzurri però potrebbe essere Marotta, si aspettando tutti molto da lui soprattutto per quanto riguarda il mercato. Nonostante la delusione del post Psv in casa Inter si respira aria di cambiamento grazie al nuovo dirigente. Ecco l’entusiasmo dei tifosi interisti sui social:

Benvenuto #Marotta nella nostra Grande Famiglia Nerazzurra ⚫️🔵 adesso solo questi 2 Colori contano !!! Buon Lavoro!!! @Inter @Inter_TV — Salvatore (@torelai71) December 13, 2018

#Marotta è il nuovo amministratore delegato dell’#Inter

I tifosi aspettano solo una cosa: fuori #Spalletti, dentro #Conte — Rachele Scoditti (@ScodittiRachele) December 13, 2018

Per tornare ad essere competitivi ci servono delle persone competenti, benvenuto #Marotta! #Inter pic.twitter.com/IqoIz2kzTK — Samuele (@Sam_f90) December 13, 2018