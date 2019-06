Inter, Marotta: «Social strumenti pericolosi». Stoccata a Wanda e Icardi?

L’ad dell’Inter Marotta ha parlato delle criticità dei social network nel corso di un convegno. Frecciata a Icardi e Wanda?

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, lancia una frecciatina a Icardi e Wanda nel corso di un convegno.

Ecco le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport sui social network:«I social sono strumenti che non possiamo fermare perché fanno parte della sfera privata dei giocatori e dei loro parenti. Non possiamo arginare Instagram e Twitter. Bisogna far capire che si tratta di strumenti belli ma pericolosi»