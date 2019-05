Inter, Marotta: «Con Spalletti nessun attrito. Proseguiremo insieme»

Poco prima della sfida tra Udinese e Inter, l’ad dei nerazzurri, Beppe Marotta, ha parlato del futuro del tecnico, Spalletti sulla panchina

L’Inter si gioca una fetta importante della stagione ad Udine contro l’Udinese. In caso di vittoria, i nerazzurri andrebbero infatti vicinissimi a centrare l’obiettivo Champions anche per questo anno. Poco prima del fischio d’inizio, l’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, ha commentato il futuro di Spalletti sulla panchina nerazzurra.

Ecco le sue parole: «Con Spalletti c’è un ottimo rapporto. Non c’è nessun attrito nei suoi confronti. Prima cerchiamo di portare l’imbarcazione al porto e poi vedremo per il futuro. Lui ci sarà sicuramente. Per il resto vedremo poi».