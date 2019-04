Inter, Marotta: «Icardi? Ha 26 anni, anche io ho fatto errori alla sua età!»

Marotta ha parlato del momento di Icardi, glissando sul futuro della punta dell’Inter. Ecco le parole prima della sfida con l’Atalanta

Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia dell’importante sfida contro l’Atalanta. Ecco le parole del dirigente dell’Inter:«Non possiamo parlare di match-point, siamo ancora in una fase interlocutoria del campionato, mancano otto partite e quindi 24 punti a disposizione. Icardi? Oggi è un giocatore dell’Inter e deve giocare nel migliore dei modi, fermiamoci qui. Per il futuro c’è tempo, valutiamo il presente».

Marotta continua così su Icardi e sul sul rapporto ancora teso con la tifoseria dopo il suo ritorno in campo:«Ha 26 anni, è giovane, sicuramente deve crescere e fare esperienza come tutti, anche io ho fatto tanti errori che non rifarei a quell’età. L’esperienza è una componente fondamentale per un calciatore. Ha delle grandi qualità e deve metterle al servizio della sua squadra che è l’Inter».