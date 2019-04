Inter, Mauro e Wanda Nara a San Siro: white look per Lady Icardi!

Mauro Icardi e Wanda Nara presenti allo San Siro per Inter-Lazio: che outfit per la moglie dell’argentino! Look total white

Prove di riavvicinamento per Mauro Icardi e l’Inter dopo le frecciatine tra Beppe Marotta e l’avvocato del giocatore. L’attaccante, deluso per la mancata convocazione contro la Lazio, ha comunque deciso di presenziare a San Siro. E non si è presentato allo stadio da solo.

Il numero nove è stato inquadrato dalle telecamere insieme alla bella Wanda Nara. La moglie-agente dell’argentino ha stupito tutti con un look appariscente: abito da sera bianco con tanto di collare appariscente abbinato!