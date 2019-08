Inter, meglio pensare alle cessioni: Joao Mario e Perisic vicino all’addio

Questo mercato rischia di essere ricordato, per i nerazzurri, per i tanti rifiuti dei centravanti corteggiati in queste settimane

Ed ecco che allora l’Inter tra un Dzeko quasi ingaggiato dalla Roma e altre trattative in mente (Darmian o Emerson come esterni; Rakitic o Vidal come centrocampisti; Zapata o Rebic per l’attacco), sta pensando pure alle cessioni. Beppe Marotta sta cercando di piazzare al Monaco sia Perisic sia Joao Mario.

Il croato e il portoghese non rientrano nei piani di Antonio Conte, che ha in mente l’Inter con altri interpreti nel suo “vestito” tattico, il 3-5-2. Saranno settimane decisive, quindi, per le cessioni di Joao Mario e Perisic.