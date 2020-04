Inter Messi, in Argentina sono convinti: i nerazzurri credono nel colpo, a fine stagione ci potrebbe essere un clamoroso divorzio

Un clamoroso divorzio, anche perché l’aria a Barcellona non è delle migliori. E l’Inter potrebbe approfittarne, senza nessuna esitazione. Nonostante le smentite, in Argentina sono convinti in una separazione tra azulgrana e Lionel Messi al termine della stagione.

La Pulce ieri ha smentito tutto tramite i propri canali social, ma a Barcellona non c’è un clima disteso, anzi. Il problema più grande resta l’ingaggio, ma potrebbero aprirsi nuovi scenari per via dell’emergenza coronavirus. A riportarlo è Tuttosport.