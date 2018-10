Il tecnico del Milan, Gattuso, ha parlato ai microfoni di SkySport nel post-partita del Derby della Madonnina

Al termine della sfida tra Inter e Milan, l’allenatore dei rossoneri, Gattuso, ha parlato ai microfoni di SkySport: «Cosa non è andato stasera? Inter meritava più di noi, è forte fisicamente. Noi abbiamo messo in campo un calcio che non ci permetteva di giocare. Potevamo palleggiare meglio, abbiamo avuto un po’ di paura e potevamo mettere un po più di coraggio in campo. In nessuna partita abbiamo tenuto i 90 minuti, ma stasera siamo riusciti a tenere fino al 92’. Un unico rammarico sui 15/20 minuti finali dove abbiamo sfruttato male le palle a campo aperto. Dobbiamo andare avanti e guardare al futuro. Donnarumma? Non gli dico nulla, gli errori son di tutti e non del singolo.

Non diamo le colpe a Donnarumma, Musacchio, Abate e Romagnoli. Abbiamo perso tutti insieme e l’Inter ha giocato meglio. Abbiamo giocato un calcio che non ci piace: troppi contrasti e in varie occasioni abbiamo dovuto rincorrere. Potevamo palleggiare molto meglio e uscire dalla pressione. Difficoltà? Abbiamo fatto fatica ad arrivare col tempo giusto in area. Abbiamo avuto poco coraggio. Cutrone? Non volevo cambiare assetto tattico».