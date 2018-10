Inter-Milan, Handanovic: «L’Inter gioca peggio del Milan? Non credo»

Il portiere dell’Inter ha rilasciato qualche piccola dichiarazione nel prepartita della super sfida Inter-Milan

Manca poco meno di un’ora all’attesissimo derby di Milano. Inter e Milan si sfideranno per la gloria della stracittadina e per il terzo posto in classifica alle spalle di Juventus e Napoli. Samir Handanovic ha rilasciato qualche dichiarazione nel prepartita: «Nel calcio bisogna essere sempre concentrati, anche se è vero: oggi è una partita speciale. Sappiamo cosa porta vincere un derby. L’Inter non gioca bene e vince mentre il Milan ha raccolto meno di quanto seminato? Dicono così, ma non ci faccio troppo caso. Io mi concentro sul mio e punto. Noi vogliamo giocare queste partite per misurarci contro grandi avversari e vedere a che punto siamo».