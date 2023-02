Inter, Mkhitaryan: «Sono contento per Lukaku, sta tornando a fare miracoli»

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro il Porto in Champions

«Non sera semplice ma siamo riusciti a portarla a casa. Manca ancora il ritorno e in Portogallo ci aspetterà una sfida difficilissima. Lukaku? Sono contento per lui perché sta tornando a fare miracoli. Le discussioni tra i compagni capitano, conta il risultato che abbiamo fatto. Ora ci dobbiamo preparare per la seconda partita».