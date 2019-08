Inter, Moratti: «Conte può farci vincere. Provai a prendere Griezmann»

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti torna a parlare del club nerazzurro dopo l’entusiasmante partenza col Lecce

Massimo Moratti, intervenuto in esclusiva a Passioneinter.com, ha parlato di tanti argomenti in orbita nerazzurra: da Lukaku a Conte, passando per il sogno Griezmann. Ecco le sue dichiarazioni.

LUKAKU – «Il colpo dell’Inter. Alla ricerca di un centravanti ha trovato questo attaccante che è un trascinatore e che mi è sembrato anche un ragazzo molto intelligente per come ha giocato e per le scelte che ha fatto. Con lui l’Inter ha trovato esattamente quello Conte cercava».

CONTE – «Conte l’ho visto ieri sera sinceramente appassionato e molto vicino ai giocatori. Questo il pubblico lo sente e lo mette in condizione di diventare anche amico del pubblico stesso. La gente tifa Inter qualsiasi sia l’allenatore: ad un certo punto tutti sperano che l’allenatore faccia vincere la squadra e Conte ha le qualità per farlo».

GRIEZMANN – «Ho sempre pensato a Griezmann, ma in passato, ora è dura. I valori oggi son talmente spaventosi che questi tipi di sogni bisogna adattarli alla realtà. Diciamo che a suo tempo ho fatto un timido tentativo, ma ero già quasi fuori dall’Inter…».