Inter, Moratti: «Possiamo vincere la Champions, su Conte…»

Le parole di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, sulla stagione della squadra nerazzurra tra campionato e Champions

Massimo Moratti ha parlato dell’Inter a Canale Inter69.

PAROLE – «In questa stagione c’è anche la possibilità della Champions, non è semplice ma è pur sempre una possibilità. Ritorno di Conte? Non ho parlato con Marotta e quindi non lo so. Se lo riprenderei? Se devi vincere un campionato Conte è il più adatto insomma. Zhang ha messo tanti soldi nell’Inter e ha vinto uno scudetto e diversi trofei, prima di giudicarlo male ci penserei».