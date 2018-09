Icardi-Nainggolan, l’intesa ancora non c’è

Scarso il feeling della coppia Icardi-Nainggolan. La coppia gol nerazzurra non ha ancora carburato: le ultimissime

Radja Nainggolan è stato il colpo di mercato dell’Inter 2018/2019. Il centrocampista offensivo ha realizzato 18 gol con Spalletti allenatore, gli stessi realizzati in tutta la sua carriera con decine di allenatori. Il feeling tra i due è innegabile come è innegabile lo scarso feeling, almeno fino a questo momento, della coppia Icardi-Nainggolan. Potenzialmente i due possono far tremare le difese avversarie ma fino a questo momento si sono visto poco. C’è ancora tempo per affinare l’intesa ma intanto qualcosa non va.

Riguardando le due partite giocate insieme (prima c’è stato l’infortunio al Ninja, poi quello a Maurito), ovvero quelle contro Tottenham e Sampdoria ci si accorge di come i due giochino in maniera differente: il centravanti cerca la profondità, il belga vuole le sponde. Mauro ha dato all’ex Roma 3 palloni e in cambio ne ha ricevuti 2. «Mauro e Radja sono l’anello di congiunzione che ci è mancato» ha detto Spalletti dopo la vittoria in Champions sul Tottenham. Al momento però i due sono troppo distanti e faticano a decollare. Un ‘problema’ in più per Spalletti che deve trovare la giusta soluzione per avere un’arma importante da sfruttare in ogni gara.