Inter, Nainggolan prova a convincere Conte in Cina

A differenza di Mauro Icardi, il centrocampista belga è stato convocato dal tecnico nerazzurro per la tournée asiatica

Nainggolan ha un solo obiettivo: convincere Antonio Conte e restare all’Inter. Si sa, il sogno di Radja è tornare alla Roma, ma resta soltanto un sogno, impossibile da esaudire. Anche perché in viale Liberazione non possono permettersi una minusvalenza ed ecco perché Beppe Marotta aspetta un’offerta concreta da qualche club cinese.

Allora, la risposta di Nainggolan è far tornare Conte sui propri passi. Il centrocampista ex Cagliari e Roma ce la metterà tutta per continuare la sua avventura in nerazzurro.