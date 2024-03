Ravezzani su Acerbi: «Una cicatrice che gli rimarrà per tutta la vita»

Il giornalista Ravezzani torna sul caso Acerbi e su quelle che sono state le polemiche che hanno contraddistinto Inter Napoli

«Acerbi è stato assolto per insufficienza di prove, non per non aver commesso il fatto. La distinzione è tutta qui. C’è chi se lo fa bastare e si compiace, c’è chi ritiene se la sia cavata con un espediente. Questo sospetto lo accompagnerà sempre ed è a suo modo una condanna».