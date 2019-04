L’Inter non sa vincere in rimonta: mai una vittoria dopo una situazione di svantaggio

L’Inter è andata in svantaggio per nove volte in stagione: al termine dei novanta minuti, il bottino è di un solo pareggio e ben otto sconfitte

Nonostante la vittoria ottenuta nel derby contro il Milan, l’Inter non sta vivendo un buon momento di forma. La sconfitta per 1-0 rimediata contro la Lazio ha alimentato una statistica tutto fuorché positiva per la squadra di Spalletti. Il sito ufficiale della società riporta che i nerazzurri, nel corso dell’intera stagione, sono andati in un risultato di svantaggio per ben nove volte.

Il dato più allarmante sta nel fatto che l’Inter non sia mai riuscita a ribaltare una situazione nella quale si è ritrovata sotto nel punteggio. In nove occasioni, soltanto una volta i nerazzurri sono riusciti a recuperare parzialmente la partita ed a strappare un pareggio. Negli altri otto confronti, invece, sono arrivate solo sconfitte.