Nuova sede Inter, ecco il filmato di presentazione – VIDEO

L’Inter ha presentato ufficialmente la nuova sede nerazzurra nel prestigioso quartiere di Porta Nuova a Milano. Ecco il video

Oggi è il grande giorno in casa Inter. La storica sede del club sita in Corso Vittorio Emanuele è traslocata in viale della Liberazione, zona Porta Nuova, nel palazzo The Corner. Una scelta precisa di Steven Zhang che voleva dare un taglio al passato.

L’Inter ha presentato la nuova casa sui suoi profili social attraverso questo video. Si possono notare ampi spazi aperti, una sala trofei completamente rinnovata e un bellissimo terrazzo per ospitare gli eventi.