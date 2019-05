Inter, occhio a non farti soffiare D’Ambrosio: il terzino è da Champions

Danilo D’Ambrosio è il terzino che decide sempre la Champions League: ecco quando lo ha già fatto

Danilo D’Ambrosio è stato spesso messo in discussione, ma la costanza ha premiato l’ex terzino del Torino. Nell’ultima partita contro l’Empoli, D’Ambrosio è stato decisivo con un salvataggio sulla linea (respinto poi sulla traversa) che è valso la Champions League ai nerazzurri.

Anche l’anno prima, il terzino è stato decisivo all’ultima di campionato con la Lazio segnando un gol che mandò l’Inter di Spalletti nell’Europa che conta. L’Inter del futuro è in fase di assemblamento, ma una cosa dev’essere certa: ripartire da Danilo D’Ambrosio per non mancare mai la Champions League. Ma occhio al Napoli…