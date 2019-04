Inter, parla Pinamonti: «Sogno il tandem d’attacco con Icardi»

Andrea Pinamonti si racconta e parla di Inter: «Ho sempre sognato di essere un calciatore di calcio di alto livello»

Andrea Pinamonti sogna in grande e non vede l’ora di giocarsi la sua opportunità all’Inter. Domenica sarà pronto a sfidare la squadra che tifa e con cui non vede l’ora di scendere in campo. Ai microfoni del canale Youtube della Serie A, Pinamonti ha così parlato di Icardi e del suo possibile futuro in nerazzurro: «Mi ha dato consigli, mi ha aiutato. Per questo il mio sogno non è prendere il suo posto, ma giocarci assieme».

Infine, l’attaccante del Frosinone si racconta tifoso interista da sempre e del suo sogno da realizzare: «La mia famiglia è sempre stata interista da diverse generazioni, e l’essere interista l’ho preso sicuramente da loro. Ho sempre sognato di essere un calciatore di calcio di alto livello».