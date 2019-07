Inter, parte l’assalto a Kolarov e Dzeko: si tratta con la Roma

Zhang Jindong ha voluto rassicurare Antonio Conte durante la cena di Nanchino. Il tecnico sarà accontentato

L’allenatore dell’Inter aspetta Kolarov e Dzeko entro la fine del mese, con la speranza di poterli inserire subito in squadra e nel suo sistema di gioco. Beppe Marotta, dopo giorni di silenzio, in queste ore dovrebbe tornare alla carica con la Roma rilanciando a 20 milioni di euro (non oltre i 22) inserendo nell’affare sia il terzino serbo sia l’attaccante bosniaco.

Poi, si dovrà pensare alle cessioni di Icardi, Perisic e Nainggolan. In contemporanea si cercherà di capire quanto sia fattibile l’affare Lukaku. Il Manchester United non vuole fare sconti.