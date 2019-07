Inter, per Barella la partita è ancora aperta: contatti col Cagliari

Non è mai stato un segreto: salvo clamorosi ripensamenti, il centrocampista ha scelto da tempo i nerazzurri e vuole trasferirsi a Milano

L’Inter lavora su tre fronti: Lukaku, Dzeko e Barella appunto. Prima dell’offerta della Roma, Beppe Marotta aveva trovato l’intesa con il Cagliari sulla base di 36 milioni di euro. Adesso bisogna riprendere i contatti, visto che Barella per l’ennesima volta ha ribadito la volontà di essere allenato da Antonio Conte.

Il tecnico lo aspetta. Lo vorrebbe già nel ritiro di Lugano, fissato per lunedì 8 luglio. Non sarà facile fare tutto in quattro giorni, ma c’è anche ottimismo in viale Liberazione.