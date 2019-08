Inter, per l’attacco si fa dura: Rebic in pole, ma costa troppo

Il rinnovo di Dzeko con la Roma ha spiazzato tutti e ora i nerazzurri si ritrovano a dover sondare il mercato per un altro attaccante

Alla fine a Trigoria ha vinto l’amore del bosniaco per i giallorossi. Una scelta di vita, quella di Dzeko, che spinge l’Inter a sondare nuovamente il mercato per trovare un altro attaccante. In pole resta Rebic dell’Eintracht Francoforte, ex Fiorentina, ma i tedeschi sparano alto e vogliono 40 milioni di euro. L’alternativa più forte è quella di Falcao del Monaco. Già nei mesi scorsi il colombiano sembrava vicino ai nerazzurri, poi però la trattativa non era mai decollata.

Idea dell’ultima ora è Milik: il polacco potrebbe lasciare Napoli e continuare la sua carriera in Italia, a Milano, sulla sponda nerazzurra del Naviglio.