Inter, per l’attacco sono guai: torna la suggestione Rebic

Il rifiuto di Cavani sarà difficile da digerire dalle parti di viale Liberazione. Adesso, oltre Dzeko, serve un altro attaccante

Viste le difficoltà per arrivare a Lukaku (l’inserimento della Juventus è stato motivo di irritazione per l’Inter) e alcuni nomi che non convincono del tutto Antonio Conte, nelle ultime ore è tornato di moda Rebic dell’Eintracht Francoforte. Su di lui c’è anche l’Atletico Madrid, ma i tedeschi sparano davvero alto: 40 milioni di euro. Da valutare se ci possa essere qualche margine di trattativa.

Da ricordare che il 50% andrà alla Fiorentina, che aspetta novità sia dall’Inter sia dai Colchoneros per l’attaccante croato.