Inter, per Perisic poche offerte: il croato per ora resta

Valutato 40 milioni di euro, non sono mai arrivate proposte concrete per il centrocampista, che rimane alla corte di Antonio Conte

Sembrava potesse andare al Manchester United, ma i Red Devils non hanno voluto inserire Perisic nella trattativa con l’Inter per Lukaku. L’ultimo sondaggio, ma è stato solo un sondaggio appunto, in ordine di tempo è stato quello del West Ham. Così il croato, al momento, è destinato a restare in nerazzurro.

Per lui Antonio Conte ha le idee chiare: vuole trasformarlo in esterno puro per adattarlo al suo 3-5-2. Il progetto tattico piace a Perisic, bramoso di nuove sfide.